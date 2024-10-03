6 млн россиян каждый год ставят в букмекерских конторах больше 1 трлн рублей

За первые шесть месяцев 2024 года букмекеры отчислили 17 млрд рублей на развитие спорта.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что целевые отчисления организаторов азартных игр выросли с 1 млрд рублей в 2019 году до 17 млрд рублей только в первом полугодии 2024 года.

Несмотря на то, что бюджет получает больше денег, власти обеспокоены охватом населения этим сегментом бизнеса. Кроме того, сейчас треть рынка занимают нелегальные букмекеры. Об этом пишут «Известия».

«Выручка организаторов азартных игр в букмекерских конторах в 2019 году была 210 млрд рублей, в 2023 году это уже 1,2 трлн рублей. Целевые отчисления, соответственно, выросли с 1 млрд рублей в 2019 году и достигли за первое полугодие этого года практически уже 17 млрд рублей, то есть мы побили все рекорды по этой отрасли», — сказал Иван Чебесков.

Совокупный объем ставок по итогам 2023 года вырос на 40%, до 4,07 трлн рублей. Общий размер депозитов составил 1,22 трлн.

В 2017 году начал действовать закон, который обязал букмекеров делать целевые отчисления из прибыли на развитие спорта. Тогда они платили 1,5%, но в 2024 нагрузка вырастет до 2% от всех заключенных пари.

Для выявления нелегальных букмекерских контор начал работать специальный реестр ЕРАИ. Если организация откажется присоединиться к этой системе, ее лицензию аннулируют и запретят принимать ставки. Однако за последний год рынок незаконных организаторов азартных игр вырос с 20% до 30-35%.

Госдума в первом чтении приняла новый законопроект, который запрещает принимать ставки от несовершеннолетних и должников по алиментам.