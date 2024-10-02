Букмекерам запретят принимать ставки у должников по алиментам

Депутаты хотят ограничить возможность участвовать в азартных играх тем, у кого есть долги по алиментам.

Госдума в первом чтении приняла разработанный сенаторами законопроект о запрете принимать ставки от несовершеннолетних и должников по алиментам.

Сейчас в законодательстве нет прямого запрета, что организаторы азартных игр не могут принимать ставки от лиц моложе 18 лет. Такие пари в основном заключают дистанционно, через интернет.

«Возможность участия в азартных играх лица, уклоняющегося от исполнения судебных решений в рамках исполнительного производства, затрудняет или делает невозможным исполнение своих обязательств в целях погашения имеющейся задолженности», — сказано в пояснительной записке.

Согласно ст. 30 ГК, человека могут признать недееспособным из-за пристрастия к азартным играм, поскольку он ставит свою семью в тяжелое материальное положение.

Авторы законопроекта хотят устранить пробелы в законодательстве и «ограничить возможность участия в азартных играх вышеуказанных категорий граждан на время действия соответствующих запретов».

В случае принятия, скорее всего, закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.