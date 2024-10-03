Мобильное приложение «Авито» пропало из Google Play

Пользователей «Авито» попросили не удалять уже установленное приложение, оно продолжит работать, но без пуш-уведомлений.

Приложение сервиса с объявлениями «Авито» больше недоступно для скачивания из магазина мобильных приложений Google Play.

«Друзья, к сожалению, только что приложение Авито стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе», — сказано в телеграм-канале компании.

Пользователи с уже установленным приложением смогут им пользоваться без ограничений. Главное — не удалять его и проверить настройки смартфона, чтобы оно не сгружалось автоматически.

Будут недоступны только пуш-уведомления. В компании просят ориентироваться на оповещения по электронной почте и сообщения внутри самого приложения.

Скачать приложение на Android можно в магазинах Huawei AppGallery, Xiaomi Market и Rustore.

2 октября 2024 года мобильное приложение видеохостинга Rutube удалили из Google Play.