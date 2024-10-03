Что нужно уметь, чтобы стать главбухом? Онлайн-курсы для карьерного роста бухгалтера по 3 290 рублей

Запускаем новую акцию для амбициозных специалистов. Лучшие онлайн-курсы для карьерного роста со скидкой до -81%. Научитесь вести управленческий учет, строить финансовые модели, работать в Excel и Google таблицах на продвинутом уровне, чтобы составлять точные расчеты и работать с разными видами данных.
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Докажите работодателю, что умеете выполнять более сложные управленческие задачи, можете взять на себя не только расчет, но и планирование бюджета — чтобы получить повышение и выйти на более высокий уровень дохода.
Базовый курс Excel и Google таблицы
Вся информация в руках главбуха должна находиться в порядке. Освойте необходимые программы — Excel, Google таблицы и их аналоги на новом онлайн-курсе «Клерка».
Обучение позволит вам сэкономить время на ежедневной рутине и переключиться на более важные и интересные задания. Онлайн-курс ориентирован на практику, поэтому учиться вы будете на реальных примерах и применять пошаговые инструкции для самостоятельной работы.
Цена до 4 октября: 3 290 рублей вместо
12 100 рублей.
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход.
На онлайн-курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
Цена до 4 октября: 3 290 рублей вместо
12 700 рублей.
Финмоделирование и финанализ для бизнеса
Если вы научитесь работать не только с бухгалтерской, но и любой финансовой отчетностью, строить финансовые модели и стратегии, то в перспективе можете перерасти позицию главбуха и занять должность финдира.
После обучения вы сможете оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и находить эффективные управленческие решения.
Цена до 4 октября: 3 290 рублей вместо
18 990 рублей.
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