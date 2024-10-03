Нужно ли работодателю сообщать в военкомат о рождении ребенка у сотрудника

По закону организация вносит в учетные документы сведения в том числе об изменении семейного положения.

Во исполнение п. 32 Положения о воинском учете (утв. постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719) организации вносят в учетные документы сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, состояния здоровья состоящих на воинском учете.

В течение 5 дней со дня изменения соответствующих сведений эти данные сообщают в военные комиссариаты.

Рождение ребенка — это изменение семейного положения, так как у военнообязанного меняется состав семьи. Поэтому работодатель обязан направить в военкомат извещение.

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