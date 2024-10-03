Нужно ли работодателю сообщать в военкомат о рождении ребенка у сотрудника

Во исполнение п. 32 Положения о воинском учете (утв. постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719) организации вносят в учетные документы сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, состояния здоровья состоящих на воинском учете.
В течение 5 дней со дня изменения соответствующих сведений эти данные сообщают в военные комиссариаты.
Рождение ребенка — это изменение семейного положения, так как у военнообязанного меняется состав семьи. Поэтому работодатель обязан направить в военкомат извещение.
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Комментарии6
Одного понять никак не могу: для чего вообще военкоматы нужны? Они вообще какую функцию выполняют и что делают?
Не... как-то пару лет назад и всё что было ранее, я знал точно. Пусть не в деталях, не до мелочей, но в общих чертах представление имел.
Последние два года я практически каждый день натыкаюсь на законы, статьи и комментарии, из которых возникает прямой вывод: они вообще ничего!!!
Весь учёт, всю работу, всего того что из логики вещей должны они делать - делают кадры, бухи и прочие спецы на предприятиях!
А там тогда что???....
А разве у сотрудника есть обязанность сообщать об изменении в составе семьи работодателю?
В организации об этом могут узнать только в том случае, если военнобязанный сотрудник захочет пойти в отпуск по уходу за ребенком или получить стандартный налоговый вычет на ребенка.
В таком случае нелогично законом требовать данных получение которых законом не обеспечено.
А мне нравится, что 95% информации, которую р/датель обязан сообщить военкомату, он берет из военного билета, который, в свою очередь, заполнен в военкомате.
Вот реально ВСЯ информация, которую мы туда даем, уже есть у разных госорганов. Ну буквально же. Причем в моем военнике часть этой информации карандашом написана. Карандашом, Карл! Соответственно все это пурга и бессмыслица ради того, чтобы работники военкоматов были "при деле" и при зарплате.