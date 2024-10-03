Покупка доли в уставном капитале не лишает ИП права на УСН

Пунктом 3 ст. 346.12 НК определен перечень налогоплательщиков, которые не вправе применять упрощенную систему налогообложения.

Минфин в письме от 08.08.2024 № 03-11-11/74272 указал, что ИП на упрощенке, которые как физлица приобретают долю в уставном капитале, причем независимо от размера доли, не включены в этот перечень.

Поэтому право на УСН коммерсант не утрачивает.

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