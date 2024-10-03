ФНС привела 9 судебных споров, в которых доказано дробление бизнеса

Судебная практика сформировала правовые позиции, уже применяемые арбитражными судами при разрешении споров, связанных с установлением в действиях налогоплательщиков признаков дробления бизнеса.

Девять примеров налоговых споров приведены в письме ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@. Территориальные налоговые органы руководствуются в том числе им.

Из них следует, что, квалифицируя деятельность группы лиц в качестве формального разделения бизнеса, налоговый орган должен доказать, что имело место деление по существу единого хозяйствующего субъекта, направленное исключительно на достижение налоговой выгоды.

В свою очередь плательщик вправе опровергнуть эти выводы, представив доказательства:

Ведения участниками группы самостоятельной деятельности в организационном, финансовом и других ее аспектах. Наличия разумных экономических причин выбора соответствующей структуры бизнеса.

Вот несколько примеров правовых подходов судов и налоговиков:

при расширении бизнеса нельзя создавать новые компании, если деятельность группы общая, а единственная цель разделения — налоговые преимущества от применения спецрежима;

будет необоснованно, если из единого бизнеса искусственно выделили часть и передали ее подконтрольному лицу на спецрежиме;

если деятельность плательщика и взаимозависимого лица — искусственно разделенный единый производственный процесс, налоговую выгоду могут признать необоснованной;

когда члены одной семьи ведут бизнес, это не говорит о дроблении. Но формально вовлекать их в работу для налоговой экономии неправомерно.

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