Банк Точка теперь может вести автоматический учет продаж на Wildberries и Ozon

Предпринимателям больше не нужно вручную разбираться с отчетами, вся информация с маркетплейсов будет сразу поступать в онлайн-бухгалтерию селлеров.

Сервис «Точка Бухгалтерия» запустила новую функцию для селлеров, которые ведут бизнес на Wildberries и Ozon. Предприниматели смогут настроить интеграцию маркетплейсов с онлайн-бухгалтерией и получать нужные данные для ведения учета и корректного расчета налогов.

Чтобы не разбираться с отчетами вручную, предприниматели смогут настроить доступ к данным Wildberries и Ozon через API.

При работе на маркетплейсах важно учитывать, что поступающие на счет суммы уже содержат удержания площадок, однако налоги необходимо рассчитывать с полной суммы продаж. Суммы комиссий содержатся в отчетах площадок.

«Автоматизация на маркетплейсе поможет избежать этих ошибок и сократит время, затрачиваемое на обработку отчетов: от нескольких часов до нескольких минут. Уже сейчас мы активно работаем над интеграцией с другими платформами, чтобы предложить нашим пользователям еще больше возможностей для автоматизации бухгалтерии», — сказал директор по продукту «Точка Бухгалтерия» Даниил Смирнов.

По данным Точки, в 2024 году медианный оборот селлеров на Ozon вырос на 53,8%, а на Wildberries — на 28%.