В Налоговом кодексе будут новые изменения по двум госпошлинам

Для установления единого подхода уточнят порядок уплаты и размеры пошлины за государственную регистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, составляющее ПИФ, ограничения данного права и обременение такого имущества или сделок с ним.
Также будет увеличена госпошлина в области оборота оружия в отношении частной детективной и охранной деятельности. Эти пошлины не индексировались более 10 лет.
Эти новшества следуют из законопроекта № 727330-8, который подготовлен Правительством в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. И том числе для исполнения отдельных поручений кабмина. Он утоняет положения налоговой реформы-2025, внесенные законом 176-ФЗ.
Ранее мы писали, что изменения в НК с 2025 года по акцизам скорректируют.
Комментарии1
Там еще про регистрацию аренды в Росреесте госпошлины меняют, что важно ... И этот станок по повышению налогов и прочих платежей в бюджет не остановить https://sozd.duma.gov.ru/bill/686132-8