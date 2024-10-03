В Налоговом кодексе будут новые изменения по двум госпошлинам

Правительство скорректирует нормы НК о госпошлине за оружие и госрегистрацию в части паевого инвестиционного фонда (ПИФ).

Для установления единого подхода уточнят порядок уплаты и размеры пошлины за государственную регистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, составляющее ПИФ, ограничения данного права и обременение такого имущества или сделок с ним.

Также будет увеличена госпошлина в области оборота оружия в отношении частной детективной и охранной деятельности. Эти пошлины не индексировались более 10 лет.

Эти новшества следуют из законопроекта № 727330-8, который подготовлен Правительством в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. И том числе для исполнения отдельных поручений кабмина. Он утоняет положения налоговой реформы-2025, внесенные законом 176-ФЗ.

Ранее мы писали, что изменения в НК с 2025 года по акцизам скорректируют.