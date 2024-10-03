Изменения в НК с 2025 года по акцизам скорректируют

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с изменениями в Налоговый кодекс, который поправит и дополнит нормы налоговой реформы-2025 об акцизах, внесенные законом 176-ФЗ.

Законопроект № 727330-8 подготовлен в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. И том числе для исполнения отдельных поручений кабмина.

Будет проведена индексация ставок акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта от 18%, сидр, пуаре, медовуху и пиво, установленных на 2025 год.

В последствии их тоже будут соответствующим образом индексировать.

Индексация также затронет ставки акцизов на сигареты, папиросы в части адвалорной составляющей.

Эти корректировки ставок учитывают уточненный прогноз социально- экономического развития России.

«Мера будет способствовать реализации положений Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2023 года № 3547-р, а также сокращению потребления гражданами табачной и никотинсодержащей продукции», — сказано в пояснительной записке.

Предусмотрено изменение ставок акцизов на нефтепродукты с корректировкой демпфирующей составляющей на нефтяное сырье, направленное на переработку. Полученные дополнительные средства направят на дорожное строительство.

С целью уменьшения потребления сахаросодержащих напитков, а также получения дополнительных средств на финансирование здравоохранения и борьбу с сахарным диабетом, уточнят критерии определения подакцизных сахаросодержащих напитков.