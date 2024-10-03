С ИИС-3 будет можно выводить дивиденды уже в 2024 году и без налоговых потерь

Инвесторы смогут без потери налоговых льгот вывести с ИИС-3 дивиденды и выплаты по облигациям.

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова сообщила, что в 2024 году инвесторы смогут выводить дивиденды и купонные доходы с индивидуального инвестиционного счета нового типа (ИИС-3). При этом все налоговые льготы будут сохранены.

Сейчас по этому вопросу Центробанк ждет согласования с Минфином.

«Если ее [возможность вывода купонов и дивидендов с ИИС-3] согласуют, то она может быть реализована и в этом году. Но переговоры с Минфином на этот счет ведутся, и пока они не завершены», — сказала Шишлянникова.

ИИС-3 можно открыть с 1 января 2024 года, срок действия счета — от пяти лет, а сумма вложенных средств не имеет ограничений. Инвестор имеет право на вычет и освобождение от налога дохода от инвестиций.