Уточнено применение налоговой льготы по НИОКР

Приказ Минобрнауки от 31.07.2024 № 504 закрепил правила формирования реестра организаций, уполномоченных оценивать отчет о выполненных научных исследованиях и/или опытно-конструкторских разработках (их отдельных этапах) в целях подтверждения их соответствия перечню НИОКР, утвержденному Правительством в соответствии с п. 7 ст. 262 НК, а также готовить экспертные заключения.

Реестр формирует Минобрнауки в электронном виде с использованием ЕГИСУ НИОКТР.

В него включают организации-заявители, обратившиеся в Минобрнауки в установленные сроки, подавшие документы и получившие решение о включении в реестр.

В документе прописаны основания отказа во включении в реестр, порядок и сроки рассмотрения заявления на включение. Есть рекомендуемый образец такого заявления.