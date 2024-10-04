Не надо платить НДС, если аренда имущества временно приостановлена

Минфин разъяснил момент определения налоговой базы по НДС при оказании услуг по предоставлению в аренду имущества.

При предоставлении в аренду имущества объект обложения НДС возникает с момента фактической реализации таких услуг.

Моментом определения налоговой базы будет наиболее ранняя из дат:

день оплаты/частичной оплаты в счет предстоящей аренды;

последний день налогового периода (квартала), в котором оказываются услуги, независимо от последующих сроков поступления арендной платы по периодам, установленным договором аренды.

Минфина в письме от 02.09.2024 № 03-03-06/1/82690 заключил: если договором аренды или допсоглашением к нему установлено, что арендодатель в течение определенного периода услуги аренды не оказывает, то в этот период объекта по НДС не возникает.