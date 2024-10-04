Предприниматели смогут без ограничений знакомиться с материалами таможенной проверки

Теперь для ознакомления с материалами таможенной проверки не нужно разрешение начальства контрольного органа. Всю информацию можно копировать и фотографировать.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому будет можно знакомиться с материалами таможенной проверки без разрешения начальника проверяющего органа.

С момента подачи заявления сотрудники таможни должны предоставить материалы проверки в течение пяти рабочих дней. Представитель сможет получить доступ к документам, но только на основании нотариально заверенной доверенности с правом на такое ознакомление.

Факт предоставления документов будет фиксироваться в акте об ознакомлении с материалами таможенной проверки.

Компания, которую проверяют, имеет право копировать и фотографировать документы, делать выписки. До этого момента такая возможность в таможенном законодательстве отсутствовала.

Законопроект подготовили после решения Конституционного суда. Изменения вступят в силу через 30 дней после публикации закона.