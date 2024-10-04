Быстрое получение и погашение займов можно отражать в ОДДС свернуто

Пункт 17 ПБУ 23/2011 гласит, что денежные потоки отражают в отчете о движении денежных средств свернуто, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. И приводит примеры таких денежных потоков:
взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт;
покупка и перепродажа финансовых вложений;
краткосрочные (обычно до трех месяцев) финансовые вложения за счет заемных средств.
Перечисленные ситуации, когда денежные потоки отражают свернуто, являются примерами, а не закрытым перечнем.
Например, если в короткий срок выданный (полученный) заем частично погашается в том же периоде, что и был выдан (получен), то такие денежные потоки можно отразить свернуто. То есть разворачивать эти потоки в ОДДС нецелесообразно.
Конкретные виды денежных потоков, отражаемых свернуто в отчете о движении средств, закрепляют в учетной политике организации.
Как правило, коротким сроком возврата считают срок до трех месяцев.
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