Быстрое получение и погашение займов можно отражать в ОДДС свернуто

Отражение отдельных типов потоков денежных средств свернуто в отчете о движении денежных средств (ОДДС) предусмотрено ПБУ 23/2011.

Пункт 17 ПБУ 23/2011 гласит, что денежные потоки отражают в отчете о движении денежных средств свернуто, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. И приводит примеры таких денежных потоков:

взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт;

покупка и перепродажа финансовых вложений;

краткосрочные (обычно до трех месяцев) финансовые вложения за счет заемных средств.

Перечисленные ситуации, когда денежные потоки отражают свернуто, являются примерами, а не закрытым перечнем.

Например, если в короткий срок выданный (полученный) заем частично погашается в том же периоде, что и был выдан (получен), то такие денежные потоки можно отразить свернуто. То есть разворачивать эти потоки в ОДДС нецелесообразно.

Конкретные виды денежных потоков, отражаемых свернуто в отчете о движении средств, закрепляют в учетной политике организации.

Как правило, коротким сроком возврата считают срок до трех месяцев.