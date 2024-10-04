Малому бизнесу хотят разрешить чаще использовать кредитные каникулы

Представители малого и среднего бизнеса смогут обращаться за кредитными каникулами раз в три года. Сейчас это можно делать с периодичностью в пять лет.

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила разрешить малым и средним предприятиям обращаться за кредитными каникулами каждые три года, а не раз в пять лет.

«В условиях непредсказуемости внешней экономической среды и с прогнозом дальнейшего ужесточения ЦБ РФ денежно-кредитной политики на фоне роста инфляции предлагается установить возможность использования субъектами малого и среднего предпринимательства права на кредитные каникулы не один раз в пять лет, а раз в три года», — сказал глава ТПП Сергей Катырин.

Сейчас в Госдуме к первому чтению готовится законопроект, который позволит представителям МСП уходить на кредитные каникулы один раз в пять лет. Максимальный размер кредита для льготного периода у самозанятого составит 10 млн рублей, у микропредприятия — 60 млн, у малого бизнеса — 400 млн, а у среднего — 1 млрд.

Кредитные каникулы позволяют получить отсрочку по уплате кредита на срок до шести месяцев. В этот период банки не имеют право начислять штрафы и взыскать предмет залога.