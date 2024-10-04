Открыта продажа билетов на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».
Встреча будет полезна бухгалтерам, налоговым консультантам, руководителям компаний, ИП и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом.
Вас ждет два насыщенных дня и 16 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.
Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено. Купить билет.
Что будет в программе
Разбор изменений в налоговом законодательстве.
НДС при УСН.
ВЭД: учет и налогообложение.
Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.
Участие в госзакупках, ЭДО.
Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.
Изменения в кадровом и воинском учете.
Автоматизация кадрового учета.
Проверки ФНС в 2025 году.
Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.
Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.
Налоговые риски работы на маркетплейсах.
Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.
Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).
Изменения программы 1С в 2025 году.
Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.
«Клерк» пригласил опытных экспертов:
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.
Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.
Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».
Почему стоит прийти на конференцию
VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.
В тариф входят:
Кофе-брейки.
Горячий обед каждый день.
Общение и нетворкинг.
Участие в розыгрыше.
Фотоотчет.
Пакет участника.
Сертификат в печатном виде.
Видео-запись всех выступлений.
Презентации и доклады спикеров.
Скорее выбирайте лучшие места в зале и бронируйте билеты, пока они еще есть!
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