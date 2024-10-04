Налоговые изменения 2025

Открыта продажа билетов на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

Вас ждет самая масштабная бухгалтерская конференция года. Мы запланировали 16 выступлений на два дня. Обсудим предстоящие изменения по налоговой реформе-2025, поговорим о годовой отчетности, налоговых проверках, учете на маркетплейсе и обновлениях в 1С. Успейте купить билеты по выгодным ценам!

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

Встреча будет полезна бухгалтерам, налоговым консультантам, руководителям компаний, ИП и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом.

Вас ждет два насыщенных дня и 16 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.

Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено. Купить билет.

Что будет в программе

  • Разбор изменений в налоговом законодательстве.

  • НДС при УСН.

  • ВЭД: учет и налогообложение.

  • Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

  • Участие в госзакупках, ЭДО.

  • Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

  • Изменения в кадровом и воинском учете.

  • Автоматизация кадрового учета.

  • Проверки ФНС в 2025 году.

  • Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

  • Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

  • Налоговые риски работы на маркетплейсах.

  • Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

  • Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

  • Изменения программы 1С в 2025 году.

Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

  • Надежда Самкова  — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

  • Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

  • Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

  • Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

  • Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

  • Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

  • Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

  • Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».

Почему стоит прийти на конференцию

VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

В тариф входят:

  • Кофе-брейки.

  • Горячий обед каждый день.

  • Общение и нетворкинг.

  • Участие в розыгрыше.

  • Фотоотчет.

  • Пакет участника.

  • Сертификат в печатном виде.

  • Видео-запись всех выступлений.

  • Презентации и доклады спикеров.

Скорее выбирайте лучшие места в зале и бронируйте билеты, пока они еще есть!

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