Открыта продажа билетов на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

Вас ждет самая масштабная бухгалтерская конференция года. Мы запланировали 16 выступлений на два дня. Обсудим предстоящие изменения по налоговой реформе-2025, поговорим о годовой отчетности, налоговых проверках, учете на маркетплейсе и обновлениях в 1С. Успейте купить билеты по выгодным ценам!

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

Встреча будет полезна бухгалтерам, налоговым консультантам, руководителям компаний, ИП и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом.

Вас ждет два насыщенных дня и 16 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.

Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено. Купить билет.

Что будет в программе

Разбор изменений в налоговом законодательстве.

НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Участие в госзакупках, ЭДО.

Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Автоматизация кадрового учета.

Проверки ФНС в 2025 году.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

Изменения программы 1С в 2025 году.

Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».

Почему стоит прийти на конференцию

VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров. На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

В тариф входят:

Кофе-брейки.

Горячий обед каждый день.

Общение и нетворкинг.

Участие в розыгрыше.

Фотоотчет.

Пакет участника.

Сертификат в печатном виде.

Видео-запись всех выступлений.

Презентации и доклады спикеров.

Скорее выбирайте лучшие места в зале и бронируйте билеты, пока они еще есть!