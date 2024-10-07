Строительные компании хотят считать НДС кассовым методом. Но ФНС против

Если строительные работы выполнены, акты КС-2 подписаны, а оплаты от заказчика еще нет, все равно нужно платить НДС. Менять эту систему не будут.

В ФНС поступило предложение для строительных компаний установить систему расчета НДС кассовым методом – по факту получения денег от заказчиков, а не по факту отгрузки.

Из плюсов: увеличатся собственные оборотные средства строительных компаний, обеление строительной отрасли за счет уменьшения количества «технических компаний».

Но налоговики это предложение не поддержали. В письме от 17.09.2024 № СД-17-3/2741 приведены такие аргументы против:

если и исходящий, и входящий НДС будут по оплате, то нельзя будет принимать на вычет НДС с неоплаченных покупок, что невыгодно бизнесу;

если исходящий НДС будет по оплате, а входящий – как обычно без учета факта оплаты, то это приведет к потерям бюджета.