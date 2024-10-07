Строительные компании хотят считать НДС кассовым методом. Но ФНС против

В ФНС поступило предложение для строительных компаний установить систему расчета НДС кассовым методом – по факту получения денег от заказчиков, а не по факту отгрузки.
Из плюсов: увеличатся собственные оборотные средства строительных компаний, обеление строительной отрасли за счет уменьшения количества «технических компаний».
Но налоговики это предложение не поддержали. В письме от 17.09.2024 № СД-17-3/2741 приведены такие аргументы против:
если и исходящий, и входящий НДС будут по оплате, то нельзя будет принимать на вычет НДС с неоплаченных покупок, что невыгодно бизнесу;
если исходящий НДС будет по оплате, а входящий – как обычно без учета факта оплаты, то это приведет к потерям бюджета.
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