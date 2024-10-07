Для производителей минералки не будут снижать страховые взносы

Для малого бизнеса действует пониженный тариф страховых взносов 15% с выплат свыше МРОТ. И производители безалкогольных напитков – не исключение.

В Минфин поступило предложение по дополнительному снижению взносов для субъектов МСП, основным видом деятельности которых является производство безалкогольных напитков и упакованных питьевых вод.

Но ведомство в письме от 25.07.2024 03-15-08/69486 заявило, что достаточно той льготы, что уже есть для МСП.

Вместе с тем, для МСП из сферы обрабатывающих производств с 2025 года тариф взносов с выплат свыше МРОТ снижен до 7,6%.

Но расширять круг льготников не планируют. Дополнительное увеличение нагрузки на федеральный бюджет в условиях внешнего санкционного давления представляется крайне обременительным, сообщает Минфин.

Производители питьевой воды будут по-прежнему платить взносы по тарифу 15%.

Кстати, по правительственному законопроекту малому бизнесу повысят лимиты для пониженных страховых взносов с одного МРОТ до 1,5 МРОТ.