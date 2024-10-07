При стаже менее 5,5 месяцев выплачивают пропорциональную компенсацию отпуска

Разъяснение дает Роструд в письме от 11.09.2024 № ПГ/17477-6-1.
Полную компенсацию за неполный год платят тем, кто:
отработал 11 месяцев и увольняется по любой причине;
отработал от 5,5 до 11 месяцев и увольняется, в частности, по сокращению штата.
Если же сотрудник отработал менее 5,5 месяцев, то КНО всегда будет в пропорции независимо от причины увольнения.
При подсчете стажа для КНО менее половины месяца отбрасывают.
Количество дней для КНО определяют так: общее количество дней полного отпуска делят на 12 и умножают на количество месяцев, включенных в стаж.
Пример
Сотрудник отработал 5 месяцев 12 дней.
Стаж для КНО = 5 месяцев.
Дни для КНО = 28 / 12 х 5 = 11,67 дней.
Что надо учесть при расчете компенсации за неиспользованный отпуск в 2024 году, мы рассказывали тут.
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