При стаже менее 5,5 месяцев выплачивают пропорциональную компенсацию отпуска

В ряде случаев при увольнении выплачивают полную компенсацию за неиспользованный отпуск (за 28 дней), даже если сотрудник отработал менее года. Но при стаже менее 5,5 месяцев КНО всегда будет в пропорции.

Разъяснение дает Роструд в письме от 11.09.2024 № ПГ/17477-6-1.

Полную компенсацию за неполный год платят тем, кто:

отработал 11 месяцев и увольняется по любой причине;

отработал от 5,5 до 11 месяцев и увольняется, в частности, по сокращению штата.

Если же сотрудник отработал менее 5,5 месяцев, то КНО всегда будет в пропорции независимо от причины увольнения.

При подсчете стажа для КНО менее половины месяца отбрасывают.

Количество дней для КНО определяют так: общее количество дней полного отпуска делят на 12 и умножают на количество месяцев, включенных в стаж.

Пример Сотрудник отработал 5 месяцев 12 дней. Стаж для КНО = 5 месяцев. Дни для КНО = 28 / 12 х 5 = 11,67 дней.

Что надо учесть при расчете компенсации за неиспользованный отпуск в 2024 году, мы рассказывали тут.