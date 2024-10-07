Wildberries начал продавать автомобили XCITE

Автомобиль российского бренда XCITE X-Cross 7 можно заказать на маркетплейсе Wildberries по предоплате. Пока что услуга доступна только в Москве.

Маркетплейс Wildberries запускает продажу нового российского бренда автомобилей XCITE от официального дилера «Брайт Парк».

Приобрести автомобиль на маркетплейсе смогут жители Москвы, затем компания расширит регионы для покупки машины.

«Для купленных на Wildberries автомобилей действует гарантия от производителя – 3 года эксплуатации или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше», — сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

Пользователи могут купить кроссовер XCITE X-Cross 7 только по предоплате с карты, которая привязана к профилю. После оплаты менеджер дилера связывается с покупателем для заключения договора купли-продажи и определения места доставки.