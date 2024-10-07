Минфин планирует ввести НДФЛ при дарении ценных бумаг не родственникам

Налог будет не нужно платить, если инвестор дарит ценные бумаги близким родственникам. Остальные сделки будут облагаться НДФЛ.

В основных направлениях бюджетной политики на 2025-2027 годы Минфин предложил взимать НДФЛ при дарении всех видов ценных бумаг, а также деривативов, бондов и фьючерсов.

Налог придется платить, если такие операции совершаются не в адрес близких родственников. По закону таковыми признаются родители, дети, бабушки и дедушки, братья и сестры, внуки. Согласно Семейному кодексу, супруги не являются близкими родственниками, но они также попадут под исключение, поскольку входят в одну семью. Об этом пишет РБК.

«Предлагается установить, что при дарении ценных бумаг и производных финансовых инструментов доход в виде такого дара освобождается от налогообложения, только если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками», — говорится в документе.

Сейчас доход от подаренных ценных бумаг (кроме акций) не облагается НДФЛ, на это правило не влияет степень родства с дарителем.

«Предложенные изменения призваны не допустить злоупотребления налоговой льготой и возможным прикрытием сделок мены/реализации актива сделками дарения. Ранее в такого рода сделках могло не быть практической необходимости», — сказал партнер и руководитель практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Сергей Жестков.

Поправки Минфина представляют собой не ужесточение, а унификацию подхода к налогообложению сделок с активами.