⚡️ Итоги дня: россияне стали покупать меньше сигарет, за оскорбление педагогов будут штрафовать, а банки установили комиссию на ипотеку с рыночными ставками

Цены на красную икру в России выросли на 25% за год, также подскочила стоимость красной рыбы и горбуши, что связано с небольшим объемом вылова.

За оскорбление педагогов могут ввести штраф. Такой законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время. Если оскорбление педагога будет размещено в сети, нарушитель заплатит штраф от 10 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц он составит от 100 до 200 тыс. рублей, а для компаний от 500 до 700 тыс. рублей.

Летом 2024 года продажи сигарет упали на 22%. За весну продажи сократились на 19%, а за зиму - на 16%. Средняя цена в 2024 году на сигареты составляет 193 рубля за пачку.

ВТБ может запустить проект по доставке еды в приложении. Компания разместила на рекрутинговом сервисе вакансию руководителя продукта «Еда в ВТБ онлайн».

Банки с начала октября вводят комиссии для ипотеки с рыночными ставками на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. Средний размер дополнительных платежей для заемщиков и застройщиков составляет 6,5% от стоимости привлеченного финансирования.

Роскомнадзор заблокировал свыше 6 млн «серых» сим-карт с начала года. Система антифрод за 2023 год заблокировала более 750 млн звонков от мошенников. Сейчас к ней подключены операторы, которые владеют 99,6% номеров.

Сервисы ВГТРК подверглись «беспрецедентной хакерской атаке» в ночь на 7 октября, но «существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был». Сейчас Роскомнадзор не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру ВГТРК.