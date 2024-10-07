Обмен заблокированным активами продлили до 9 октября

Чтобы иностранные инвесторы могли выкупить больше ценных бумаг у россиян, Инвестиционная палата в третий раз увеличила срок приема заявок на обмен активами.

Инвестиционная плата в третий раз продлила прием заявок от иностранных инвесторов на покупку заблокированных активов россиян.

Теперь заявки будут принимать до 9 октября включительно, а срок завершения расчетов — до 11 октября. Об этом сказано на сайте компании.

Изначально Инвестпалата должна была завершить прием заявок от нерезидентов до 5 июля. Недавно мы писали, что заявки на продажу иностранных бумаг исполнили частично — в среднем на 25-30%. Российские инвесторы получили 8,1 млрд рублей, тогда как подали заявок на обмен на общую сумму 35,3 млрд.