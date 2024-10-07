В парламенте предложили перенести срок уплаты утилизационного сбора

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил перенести срок уплаты утилизационного сбора в 2025 году на конец года. Он отметил, что власти так уже поступали раньше.

Перенос срока уплаты позволит автоконцернам решить проблему нехватки оборотных средств при росте ключевой ставки ЦБ. Об этом пишет «Парламентская газета».

«В этой связи предлагаем и в следующем году также перенести ежеквартальные платежи утильсбора от автопроизводителей в бюджет на декабрь 2025 года», — сказал Андрей Кутепов.

Подобное решение власти принимали в 2022, 2023 и в 2024 годах. Автопроизводители должны уплатить утильсбор до 15 февраля 2025 года, они «должны сделать перечисление в бюджет многомиллиардного платежа утилизационного сбора». До этого момента парламентарии хотят принять постановление о переносе срока уплаты.

Недавно мы писали, что с 1 октября 2024 года существенно повысят утилизационный сбор на колесные транспортные средства и прицепы к ним.