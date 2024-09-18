🚗 С 1 октября 2024 года существенно вырастет утилизационный сбор

Правительство РФ внесло изменения в свои акты, затрагивающие утильсбор.

На основании постановления кабмина от 13.09.2024 № 1255:

с 1 октября 2024 — существенно повысят утилизационный сбор на колесные транспортные средства и прицепы к ним ;

с 2025 года — на спецтехнику.

Для ряда авто и спецтехники повышены коэффициенты сбора на 70-85%.

Например, с октября 2024 по 2030 год будет увеличен расчетный коэффициент для новых авто с объемом двигателя: не более 1 тыс. куб. см — с 7,51 до 15,84;

свыше 1, но не более 2 тыс. куб. см — с 27,81 до 58,62;

свыше 2, но не более 3 тыс. куб. см — с 78,14 до 164,75;

свыше 3, но не более 3,5 тыс. куб. см — с 89,73 до 189,17;

более 3,5 тыс. куб. см — с 114,26 до 240,89.

Кроме того, с 2025 года утильсбор будут ежегодно индексировать с 1 января каждого следующего года на 10-20% вплоть до 2030 года. Индексация затронет ввоз импортных новых и б/у автомобилей юрлицами. А также транспорт, если с даты выпуска прошло более трех лет.

При этом она не затронет физлиц, ввозящих авто с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для них будут льготные коэффициенты.

К транспортным средствам для личного пользования отнесены в т. ч. те, которые ввозит член семьи участника госпрограммы по переселению, физлицо, признанное переселившимся на ПМЖ в Россию.

Утильсбор на дорожно-строительную технику будет проиндексирован с 1 января 2025 с последующим ежегодным увеличением ставки на 15%.

Информация об основаниях неуплаты сбора будет попадать в электронный ПТС (ПШТС) по данным Таможенной службы.

Также скорректировали перечень документов, подаваемых для подтверждения правильности расчета утильсбора.

Для расчета сбора на колесные транспортные средства, ввезенные в РФ до 1 октября 2024, оставили прежние коэффициенты, если расчет подан в таможенные органы не позже 15 октября 2024 года.

Постановление вступит в силу с 1 октября 2024.

Ранее мы писали, что повышение утильсбора будет поэтапным до 2030 года.