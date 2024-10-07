Матпомощь сотрудникам, пострадавшим от стихийных бедствий, не облагается НДФЛ и взносами

В общем случае материальная помощь не облагается от НДФЛ в пределах 4 000 рублей. Но в некоторых случаях налоговая льгота действует на всю сумму матпомощи без ограничений.

В частности, не облагается НДФЛ матпомощь сотрудникам, пострадавшим от стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также членами их семей.

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.07.2024 № 03-04-05/69018.

Что касается страховых взносов, то их тоже не будет. По подп. 3 п. 1 ст. 422 НК такая матпомощь сотрудникам не облагается взносами. А с членами семьи нет трудовых договоров и договоров ГПХ, поэтому с выплат им в принципе не возникает объекта для страховых взносов.

Как облагается матпомощь работникам от работодателя, мы разбирали тут.