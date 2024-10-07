Малый бизнес сможет привлечь 180 млрд рублей до конца 2024 года

Корпорация МСП увеличила лимит для банков по выдаче кредитов под «зонтичные» поручительства.

Малый и средний бизнес до конца 2024 года сможет привлечь 180 млрд рублей кредитных средств под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП.

Банки-участники программы получили дополнительные лимиты на выдачу кредитов по этой программе в размере 50 млрд рублей. В число таких кредитных организаций вошли Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, ТБанк, ВТБ, МСП Банк, Совкомбанк, «Санкт-Петербург», РНКБ, «Левобережный», ГПБ, «Уралсиб», Росбанк, Абсолют Банк, «Зенит», ДОМ.РФ и Генбанк. Мера направлена на стимулирование кредитования представителей МСП.

«Благодаря переходу в 2021 году на механизм «зонтичных» поручительств в 13 раз по сравнению с 2020 годом выросла гарантийная поддержка МСП. При этом каждый второй полученный кредит приходится на компании из реального сектора экономики: производство, сельское хозяйство, транспорт и связь, наука и технологии», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Зонтичные» поручительства позволяют бизнесу покрыть до 50% суммы кредита.