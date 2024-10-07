Валентина Матвиенко: проблему с лимитами по семейной ипотеке нужно устранить

Технические проблемы не должны тормозить выдачу семейной ипотеки, поэтому проблема с лимитами для банков будет решена в ближайшее время.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала как можно скорее устранить сбой в доведении лимитов по семейной ипотеке.

«Необходимо в кратчайшие сроки решить этот вопрос. Технические процедуры не должны тормозить реализацию уже принятых решений, особенно в такой социально чувствительной сфере, как семейная ипотека», — заявила Валентина Матвиенко.

Недавно мы писали, что Сбер исчерпал лимиты на выдачу семейной ипотеки, клиенты банка не записаться на сделку по покупке жилья в рамках льготной программы.

С начала действия семейной ипотеки почти 115 тыс. заемщиков оформили два и более льготных кредита на покупку жилья. Их общая сумма превысила 1 трлн рублей.