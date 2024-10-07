При желании можно уволиться во время больничного

Запрет на увольнение во время больничного действует только для увольнения по инициативе работодателя.

Об этом напоминает Роструд в письме от 16.09.2024 №ПГ/17926-6-1

Если сотрудник захотел уволиться по собственному желанию, больничный – не помеха.

При этом можно отправить работодателю заявление об увольнении по почте.

В день увольнения сотрудник должен подписать приказ и ему надо выдать трудовую книжку.

Если в этот день сотрудника нет на месте, то в приказе делается соответствующая запись. И нужно направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.

Если трудовая книжка не бумажная, а электронная, то нужно направить сотруднику по почте заказным письмом сведения о трудовой деятельности (форму СТД-Р).