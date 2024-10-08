Для лимита дохода по ПСН доход по УСН тоже учитывают

ИП на УСН+ПСН должен суммировать доход по обеим системам налогообложения, чтобы отслеживать лимит по ПСН.

Об этом напоминает Минфин в письме от 23.09.2024 № 03-11-11/91205.

Лимит дохода по ПСН – 60 млн рублей. Если этот лимит превышен, то право на ПСН теряется с начала действия патента.

То есть, ИП задним числом теряет право на ПСН и остается на УСН. Все патентные доходы надо будет пересчитать по упрощенке.

Для расчета лимита по ПСН учитывают выручку по ПСН+УСН.

Утрату права на ПСН мы разбирали тут.

Как перейти с ПСН на УСН в разных ситуациях, смотрите в нашей таблице.