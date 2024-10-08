Для лимита дохода по ПСН доход по УСН тоже учитывают

Об этом напоминает Минфин в письме от 23.09.2024 № 03-11-11/91205.
Лимит дохода по ПСН – 60 млн рублей. Если этот лимит превышен, то право на ПСН теряется с начала действия патента.
То есть, ИП задним числом теряет право на ПСН и остается на УСН. Все патентные доходы надо будет пересчитать по упрощенке.
Для расчета лимита по ПСН учитывают выручку по ПСН+УСН.
Утрату права на ПСН мы разбирали тут.
Как перейти с ПСН на УСН в разных ситуациях, смотрите в нашей таблице.
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