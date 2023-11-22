📌 Как перейти с ПСН на УСН: таблица для разных ситуаций

Часто у ИП возникает вопрос по переходу с патента на упрощенку. Если речь идет о переходе в середине года, то такое возможно только в том случае, если ранее ИП уже подавал уведомление о переходе на УСН. При этом переход с ПСН на УСН может быть как добровольным, так и принудительным.

Если же ИП ранее не переходил на УСН, он автоматически находится на общем режиме и его переход в течение года с ПСН возможен только на ОСНО.

Перейти на УСН в таком случае можно будет только с начала следующего года. Для этого до 31 декабря надо подать уведомление по форме № 26.2-1.

В этом году 31.12 – это выходной день. Поэтому сдать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января 2024 года. Об этом ФНС сообщала в письме от 14.12.2022 № СД-4-3/16965@.

Режим ПСН никогда не может быть один сам по себе. Если ИП применяет ПСН, то его режим – либо ПСН + УСН, либо УСН + ОСНО (даже если ИП уверен, что у него только ПСН и ничего больше). ПСН сравнивают с веткой от дерева, которая не может висеть в воздухе.

Смотрите в нашей таблице, в каких случаях ИП на ПСН может перейти на УСН.

Основание для перехода с ПСН на УСН ПСН + УСН ПСН + ОСНО Просто так по желанию до окончания действия патента нельзя нельзя Отказ от ПСН до начала действия патента До даты начала действия патента можно от него отказаться и остаться на УСН. Надо подать уведомление в произвольной форме (письмо ФНС от 26.11.2021№ СД-4-3/16553@). До даты начала действия патента можно от него отказаться, но будет переход на ОСНО. Переход на УСН возможен только с 1 января следующего года. Надо до 31.12 подать уведомление по форме № 26.2-1. Прекращение деятельности по ПСН Переход на УСН идет с даты прекращения деятельности. В течение 10 дней после прекращения деятельности надо подать заявление по форме № 26.5-4 С даты прекращения деятельности по ПСН идет переход на ОСНО. Переход на УСН возможен только с 1 января следующего года. Надо до 31.12 подать уведомление по форме № 26.2-1. Утрата права на ПСН при превышении лимита доходов (свыше 60 млн руб.) или численности сотрудников (более 15 человек) Переход на УСН идет в любом случае (независимо от желания ИП) задним числом с даты начала действующего на момент превышения патента. В течение 10 дней после утраты права надо подать заявление по форме № 26.5-3 Переход идет в любом случае (независимо от желания ИП) задним числом с даты начала действующего на момент превышения патента, но не УСН, а на ОСНО. Переход на УСН возможен только с 1 января следующего года. Надо до 31.12 подать уведомление по форме № 26.2-1.

Как в декларации по УСН отразить принудительный переход с ПСН, мы рассказывали здесь.