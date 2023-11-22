📌 Как перейти с ПСН на УСН: таблица для разных ситуаций

Если же ИП ранее не переходил на УСН, он автоматически находится на общем режиме и его переход в течение года с ПСН возможен только на ОСНО.
Перейти на УСН в таком случае можно будет только с начала следующего года. Для этого до 31 декабря надо подать уведомление по форме № 26.2-1.
В этом году 31.12 – это выходной день. Поэтому сдать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января 2024 года. Об этом ФНС сообщала в письме от 14.12.2022 № СД-4-3/16965@.
Режим ПСН никогда не может быть один сам по себе. Если ИП применяет ПСН, то его режим – либо ПСН + УСН, либо УСН + ОСНО (даже если ИП уверен, что у него только ПСН и ничего больше). ПСН сравнивают с веткой от дерева, которая не может висеть в воздухе.
Смотрите в нашей таблице, в каких случаях ИП на ПСН может перейти на УСН.
Основание для перехода с ПСН на УСН
ПСН + УСН
ПСН + ОСНО
Просто так по желанию до окончания действия патента
нельзя
нельзя
Отказ от ПСН до начала действия патента
До даты начала действия патента можно от него отказаться и остаться на УСН.
Надо подать уведомление в произвольной форме
(письмо ФНС от 26.11.2021№ СД-4-3/16553@).
До даты начала действия патента можно от него отказаться, но будет переход на ОСНО.
Переход на УСН возможен только с 1 января следующего года.
Надо до 31.12 подать уведомление по форме № 26.2-1.
Прекращение деятельности по ПСН
Переход на УСН идет с даты прекращения деятельности.
В течение 10 дней после прекращения деятельности надо подать заявление по форме № 26.5-4
С даты прекращения деятельности по ПСН идет переход на ОСНО.
Переход на УСН возможен только с 1 января следующего года.
Надо до 31.12 подать уведомление по форме № 26.2-1.
Утрата права на ПСН при превышении лимита доходов (свыше 60 млн руб.) или численности сотрудников (более 15 человек)
Переход на УСН идет в любом случае (независимо от желания ИП) задним числом с даты начала действующего на момент превышения патента.
В течение 10 дней после утраты права надо подать заявление по форме № 26.5-3
Переход идет в любом случае (независимо от желания ИП) задним числом с даты начала действующего на момент превышения патента, но не УСН, а на ОСНО.
Переход на УСН возможен только с 1 января следующего года.
Надо до 31.12 подать уведомление по форме № 26.2-1.
Как в декларации по УСН отразить принудительный переход с ПСН, мы рассказывали здесь.
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