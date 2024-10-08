✅ Повышение ставки налога на прибыль с 2025 года касается всех. И резидентов ТОР тоже

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.08.2024 № 03-03-06/1/81387.
Дело в том, что резиденты ТОР применяют налог на прибыль в федеральный бюджет по ставке 0% одним из двух способов:
ко всей налоговой базе, если доходы от деятельности по соглашению в ТОР составляют от 90%;
только к налоговой базе от деятельности по соглашению в ТОР.
В первом случае ставка так и останется 0%.
Во втором случае ставка по иной деятельности будет новая – 8% в федеральный бюджет в 2025 году.
Таким образом, если резидент ТОР применяет пониженные ставки к отдельной налоговой базе от деятельности при исполнении соглашения, то он с 01.01.2025 к налоговой базе, сформированной от иной деятельности, должен применять обычную новую ставку по налогу на прибыль, которая в части федерального бюджета составляет 8%.
Что изменилось по налогу на прибыль с 2025 года, мы разбирали тут.
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