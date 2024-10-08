✅ Повышение ставки налога на прибыль с 2025 года касается всех. И резидентов ТОР тоже

Резиденты ТОР считают налог на прибыль в федеральный бюджет по ставке 0%. И по норме НК ухудшение по налогам к резидентам ТОР не применяется, пока они не утратят свой статус. Но некоторым все же придется платить повышенный налог на прибыль, который ввели с 2025 года.

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.08.2024 № 03-03-06/1/81387.

Дело в том, что резиденты ТОР применяют налог на прибыль в федеральный бюджет по ставке 0% одним из двух способов:

ко всей налоговой базе, если доходы от деятельности по соглашению в ТОР составляют от 90%;

только к налоговой базе от деятельности по соглашению в ТОР.

В первом случае ставка так и останется 0%.

Во втором случае ставка по иной деятельности будет новая – 8% в федеральный бюджет в 2025 году.

Таким образом, если резидент ТОР применяет пониженные ставки к отдельной налоговой базе от деятельности при исполнении соглашения, то он с 01.01.2025 к налоговой базе, сформированной от иной деятельности, должен применять обычную новую ставку по налогу на прибыль, которая в части федерального бюджета составляет 8%.

Что изменилось по налогу на прибыль с 2025 года, мы разбирали тут.