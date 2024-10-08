Минцифры предлагает блокировать анонимные спам-звонки

Компании обяжут информировать абонентов о своих звонках, их номера не должны быть анонимными, а сведения о фирме будут отображаться на экране телефона.

Минцифры подготовило законопроект, который позволит блокировать анонимные спам-звонки. Чаще всего такие обзвоны совершают компании по номерам абонентов операторов связи. Документ разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом федерального закона предлагается обязать абонента – юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, а также инициатора массовых вызовов информировать оператора о себе, о также о цели вызова. При этом обязательным будет являться отображение таких сведений на экране телефона», — сказано в пояснительной записке.

В остальных случаях Минцифры предлагает операторам связи блокировать вызовы. Это позволит сократить риски телефонного мошенничества и защитить россиян от нежелательных массовых обзвонов.

За семь месяцев 2024 года крупнейшие операторы блокировали около 0,5 млрд нежелательных вызовов в месяц.