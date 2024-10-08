В 2025 году пенсия по старости увеличится до 24 тысяч рублей

Средний размер пенсионных выплат по старости вырастет на 7,5%, до 24,1 тыс. рублей в 2025 году. В конце 2024 года размер страховой пенсии составит 22,4 тыс.

Изначально Минэк ожидал, что размер выплат пенсионерам увеличат на 7,3%, но фактически этот показатель будет больше за счет возвращения к индексации для работающих пенсионеров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета Соцфонда на три года.

Минимальное доначисление работающим пенсионерам с учетом пропущенных с 2016 года прибавок составит 1,3 тыс. рублей.

В середине 2024 года в стране было 41,1 млн пенсионеров, из них 33,2 млн человек не работают, а 7,8 млн заняты. Пенсионеры без работы получают в среднем 23,4 тыс. рублей, а работающие — 18,6 тыс.

На выплату страховых пенсий Социальный фонд потратит больше 10,9 трлн рублей, из них 106,4 млрд направят на индексацию пенсий работающим пожилым людям.