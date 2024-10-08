Индексация пенсий

В 2025 году пенсия по старости увеличится до 24 тысяч рублей

Минимальная прибавка для работающих пенсионеров составит 1,3 тысячи рублей. Средний размер страховой пенсии вырастет за счет индексации выплат занятым пожилым людям.

Средний размер пенсионных выплат по старости вырастет на 7,5%, до 24,1 тыс. рублей в 2025 году. В конце 2024 года размер страховой пенсии составит 22,4 тыс.

Изначально Минэк ожидал, что размер выплат пенсионерам увеличат на 7,3%, но фактически этот показатель будет больше за счет возвращения к индексации для работающих пенсионеров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета Соцфонда на три года.

Минимальное доначисление работающим пенсионерам с учетом пропущенных с 2016 года прибавок составит 1,3 тыс. рублей.

В середине 2024 года в стране было 41,1 млн пенсионеров, из них 33,2 млн человек не работают, а 7,8 млн заняты. Пенсионеры без работы получают в среднем 23,4 тыс. рублей, а работающие — 18,6 тыс.

На выплату страховых пенсий Социальный фонд потратит больше 10,9 трлн рублей, из них 106,4 млрд направят на индексацию пенсий работающим пожилым людям.

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