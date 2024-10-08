🚗🚗 При продаже двух автомобилей можно применить только один вычет по НДФЛ

Если в семье было два авто (один для мужа, другой для жены), но оформлены они были на одного супруга, то при продаже применить два вычета по 250 тыс. рублей нельзя.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.09.2024 № 03-04-05/88941.

Если автомобили были в собственности менее 3 лет, то будет доход для НДФЛ, который можно уменьшить на вычет 250 тыс. рублей или фактические расходы на их покупку.

Минфин поясняет, что при продаже нескольких авто вычет будет: 250 тыс. руб. на все авто вместе взятые или фактические расходы на покупку этих авто.

Между тем есть разъяснения Минфина, по которым вычеты можно комбинировать: на одно авто заявить вычет 250 тыс. рублей, а на другое – фактические расходы (письма от 27.04.2016 № 03-04-05/24433, от 15.03.2011 № 03-04-05/9-133).

Что касается декларирования доходов от продажи семейных авто, то ранее Минфин пояснял, что если автомобиль оформлен на мужа, при его продаже жена не сдает 3-НДФЛ (письмо от 28.12.2023 № 03-04-05/127379).

При продаже авто, зарегистрированного на одного из супругов, именно этот супруг сдает 3-НДФЛ и платить налог. У второго супруга таких обязанностей нет.