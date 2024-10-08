🚗🚗 При продаже двух автомобилей можно применить только один вычет по НДФЛ

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.09.2024 № 03-04-05/88941.
Если автомобили были в собственности менее 3 лет, то будет доход для НДФЛ, который можно уменьшить на вычет 250 тыс. рублей или фактические расходы на их покупку.
Минфин поясняет, что при продаже нескольких авто вычет будет: 250 тыс. руб. на все авто вместе взятые или фактические расходы на покупку этих авто.
Между тем есть разъяснения Минфина, по которым вычеты можно комбинировать: на одно авто заявить вычет 250 тыс. рублей, а на другое – фактические расходы (письма от 27.04.2016 № 03-04-05/24433, от 15.03.2011 № 03-04-05/9-133).
Что касается декларирования доходов от продажи семейных авто, то ранее Минфин пояснял, что если автомобиль оформлен на мужа, при его продаже жена не сдает 3-НДФЛ (письмо от 28.12.2023 № 03-04-05/127379).
При продаже авто, зарегистрированного на одного из супругов, именно этот супруг сдает 3-НДФЛ и платить налог. У второго супруга таких обязанностей нет.
Начать дискуссию