Предприниматели просят признать безнадежной задолженность, которая появилась из-за санкций

РСПП хочет дать возможность российским компаниям уменьшать базу по налогу на прибыль за счет долгов контрагентов, которые невозможно вернуть из-за санкций.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением внести в НК поправки, по которым долги иностранных контрагентов будут признаны безнадежными. Компании не могут исполнить свои обязательства из-за санкций.

Идея распространяется на ситуации, когда контрагент зарегистрирован в юрисдикции, которая присоединилась к санкциям, а также если санкции ввели против конкретной компании в РФ или в отношении ее взаимозависимых лиц. Об этом пишет Forbes.

«Проведенный анализ иностранного санкционного законодательства свидетельствует, что судебное взыскание такой задолженности невозможно до окончания неопределенного срока действия санкций», — сказано в обращении.

Сейчас безнадежными признают только долги, которые невозможно взыскать из-за стекшего срока исковой давности, банкротства контрагента. Потери из-за санкций к таковым основаниям не относятся и бизнес не может уменьшить на них налогооблагаемую базу. Это приводит к тому, что компании должны платить налог на прибыль при ее фактическом отсутствии.

Поправки станут особенно актуальными для 2025 года, когда ставка по налогу на прибыль вырастет с 20% до 25%.