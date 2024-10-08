Промсвязьбанк начал вести трансграничные расчеты с любыми странами

Участники внешнеэкономической деятельности смогут вести расчеты с иностранными контрагентами с помощью нового инструмента от ПСБ.

Промсвязьбанк (ПСБ) запустил уникальный способ трансграничных расчетов по внешнеторговым контрактам российских компаний с партнерами из любых стран.

Новый механизм расчетов обеспечит полное сопровождение внешнеторговых контрактов экспортеров и импортеров с иностранными контрагентами.

«Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления», — сказано в пресс-релизе банка.

Финансовый инструмент для расчетов Промсвязьбанк создал на базе специально созданной компании А7.