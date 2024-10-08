Промсвязьбанк начал вести трансграничные расчеты с любыми странами

Промсвязьбанк (ПСБ) запустил уникальный способ трансграничных расчетов по внешнеторговым контрактам российских компаний с партнерами из любых стран.
Новый механизм расчетов обеспечит полное сопровождение внешнеторговых контрактов экспортеров и импортеров с иностранными контрагентами.
«Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления», — сказано в пресс-релизе банка.
Финансовый инструмент для расчетов Промсвязьбанк создал на базе специально созданной компании А7.
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