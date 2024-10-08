ФНС объяснила, как заполнять документы об операциях с прослеживаемыми товарами

Согласно новому порядку, в отчетах по прослеживаемости нужно указывать пункты назначения доставки и разгрузки товаров.

Сейчас при заполнении документов и отчетов об операциях с прослеживаемыми товарами нужно применять формы и форматы, утвержденные приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@.

Это следует делать до тех пор, пока Минюст не зарегистрирует новый приказ от 11.07.2024 № ЕД-7-15/551@ с новым порядком заполнения отчета по прослеживаемости и документов. Об этом сказано на сайте ФНС.

В составе выполненных работ нужно отразить «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях».

Недавно мы писали, что ФНС обновит формы и форматы документов системы прослеживаемости. Новый порядок обяжет бухгалтеров: