Анатолий Аксаков: ключевую ставку могут поднять до 20%

Центробанк продолжит вести жесткую денежно-кредитную политику, пока инфляция не установится в пределах целевого значения в 4%.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в октябре Центробанк может повысить ключевую ставку до 20% годовых.

Регулятор будет продолжать вести жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не добьется снижения инфляции до 4%.

«Денежно-кредитная политика будет жесткой. Соответственно, Центральный банк будет повышать ключевую ставку до тех пределов, пока не добьется своей цели. Я допускаю, что в ближайшее время, 25 октября, он повысит ее до 20% для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к 4%», — сказал Анатолий Аксаков.

В сентябре ЦБ поднял ключевую ставку с 18% до 19%. Согласно альтернативному сценарию развития экономики, ставку могут увеличить до 20%, чтобы охладить кредитование и снизить инфляционное давление.