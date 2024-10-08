Депутаты готовят новые способы поддержать производителей лимонадов

Малый и средний бизнес не может получать субсидии, если компания занимается производством подакцизных товаров. Это собираются изменить.

В Госдуму внесли разработанный заксобранием Пермского края законопроект о поддержке представителей малого и среднего бизнеса, которые производят лимонады и безалкогольные напитки на базе питьевой и минеральной воды.

Сейчас производители подакцизных товаров не могут получать поддержку из местного и регионального бюджетов, даже несмотря на то, что они относятся к субъектам МСП. С 1 июля 2023 года на сахаросодержащие напитки ввели акцизы. Кроме того, предприниматели вынуждены дополнительно вкладывать средства в обязательную маркировку соковой и безалкогольной продукции.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить доступ субъектов МСП — производителей лимонадов и напитков, которые изготовлены на основе питьевой или минеральной воды с добавлением сахара, меда или сахарного сиропа, к мерам финансовой поддержки», — сказано в пояснительной записке.

По данным реестра МСП в России зарегистрировано 6,5 млн представителей малого и среднего бизнеса, из них реализацией напитков занимаются больше 182 тыс. организаций, а производством — свыше 3,1 тыс. предприятий.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.