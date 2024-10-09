ФНС: селлеры на УСН включают в доходы всю сумму за товар, которую покупатели платят маркетплейсу

Комиссия маркетплейса, которую удерживают из дохода продавца, на УСН «доходы» не влияет на налоговую базу, а на УСН «доходы минус расходы» идет в расходы.

Если компания или ИП применяет УСН «доходы минус расходы», то можно включить комиссию маркетплейса в расходную часть, что позволит уменьшить налоговую базу.

Сумма вознаграждения, удержанного маркетплейсом из выручки продавца, является расходом на основании его отчета, акта или универсального передаточного документа.

Если возникли риски неправильного расчета налога на УСН (занижение доходов в декларации при продаже через онлайн-площадки), то налоговики предлагают добровольно уточнить свои налоговые обязанности, предупреждает региональное УФНС.

Примеры расчета налога по УСН с учетом комиссии маркетплейса ранее ФНС приводила в письме от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@.

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