Для освобождения от НДС на УСН в 2025 году не нужно уведомление

Освобождение от НДС для компаний и ИП с доходами в предыдущем году менее 60 млн рублей – автоматическое.

Никакое уведомление на освобождение сдавать не надо.

Освобождение действует до превышения дохода в 60 млн рублей по кассовому методу.

Если в течение года доход на УСН превышает 60 млн рублей, то право на освобождение от НДС утрачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

При расчете дохода не учитывают положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче в государственную и муниципальную собственность имущества.

Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.

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