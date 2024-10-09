Для освобождения от НДС на УСН в 2025 году не нужно уведомление

Никакое уведомление на освобождение сдавать не надо.
Освобождение действует до превышения дохода в 60 млн рублей по кассовому методу.
Если в течение года доход на УСН превышает 60 млн рублей, то право на освобождение от НДС утрачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
При расчете дохода не учитывают положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче в государственную и муниципальную собственность имущества.
Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.
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