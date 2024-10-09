Предприниматели просят расширить возможность применения АУСН

АУСН в 2025 году собираются распространить на бизнес в некоторых заинтересованных регионах, а в 2026 году этот режим будет действовать по всей стране. Технические средства ФНС уже готовы к этому.

«Опора России» обратилась в Минфин с предложением уже с 2025 года расширить режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на другие заинтересованные регионы, а в 2026 году — на всю страну.

Пока что этот режим доступен только в четырех субъектах РФ: в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. В ФНС заявили, что они технически готовы расширить территорию проведения пилотного проекта по АУСН, чтобы предприниматели раньше начали применять эту систему. Об этом пишут «Известия».

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин считает, что расширить АУСН нужно на Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Красноярский и Краснодарский край.

«Перед ФНС и “Опорой России” была поставлена задача — сделать так, чтобы формированием налогов и отчетов занималась сама ФНС, а не предприниматель. Мы видим, что такой механизм очень удобен: не нужен бухгалтер, нет рисков, что налоги начислены неверно. Такая система как раз позволяет сделать следующий шаг, перейти к ИП и стать полноценным субъектом предпринимательства», — сказал президент «Опоры России» Александр Калинин.

АУСН начал работать с 2022 года, этот режим позволяет бизнесу не заниматься самостоятельными расчетами налогов и страховых взносов, не сдавать декларации и другую отчетность. Все нужные данные ФНС получает из контрольно-кассовой техники, от банков, а также в личном кабинете налогоплательщика. После чего за предпринимателя рассчитают сумму налога к уплате.

Налоговая ставка при АУСН составляет 8%. Представители МСП и ИП освобождены от уплаты фиксированных взносов. Перейти на эту систему налогообложения могут небольшие компании с доходом до 60 млн рублей, которые привлекли не больше пяти сотрудников.

С 2026 года режим АУСН, скорее всего, распространят на всю Россию.