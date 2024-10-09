После перезапуска IT-ипотеки объем выдачи вырос в 2,6 раза

IT-специалисты в сентябре стали чаще оформлять кредиты на покупку жилья по льготной программе. Объем выдач вырос до 6,3 млрд рублей.

С 1 августа 2024 года из программы льготной IT-ипотеки исключили возможность приобретать жилье в Москве и Санкт-Петербурге. В сентябре объем выдачи кредитов по этой программе увеличился в 2,6 раза — до 6,3 млрд рублей. Количество оформленных договоров выросло в 4 раза — с 178 до 754.

По данным «ДОМ.РФ», летом выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз. Об этом пишут «Известия».

«С учетом востребованности IT-ипотеки у специалистов из двух столиц изменения в любом случае должны были серьезно сократить ее выдачи», — сказал гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.

Корректировка условий программы льготной ипотеки для IT-специалистов затронула также ставку, которая выросла с 5% до 6% годовых. Лимит кредитования сократился до 9 млн рублей во всех регионах, до этого в городах-миллионниках можно было взять у банка до 18 млн.

Всего за сентябрь банки выдали на 11% больше ипотек по госпрограммам, объем таких кредитов достиг 217 млрд рублей. На 15% чаще стали обращаться за семейной ипотекой (199 млрд), а за кредитами по дальневосточной программе приходят на 38% меньше россиян (11 млрд).