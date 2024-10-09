Операторы связи и банки получат государственные данные о жителях страны

Чтобы ускорить получение услуг и повысить их качество, Минцифры будет передавать личные данные россиян банкам и операторам связи.

Минцифры вместе с Ассоциацией больших данных (АБД) должны до 20 ноября подготовить порядок передачи государственных данных россиян мобильным операторам и банкам. Они получат доступ к информации о действительности паспортов, трудоустройстве, номерах телефонов, транспортных средствах и недвижимости.

Кроме того, операторам и кредитным организациям передадут сведения о ДТП, водительских удостоверениях, о состоянии индивидуального страхового счета и номера СНИЛС. Об этом пишет «Коммерсант».

Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что доступ к данным россиян позволит увеличить скорость и повысить качество оказания услуг, а также предотвратит попытки мошенничества, поскольку у банков будет больше возможностей защитить клиентов.

«Предоставление компаниям доступа к государственной информации создаст стимулы для бизнеса инвестировать в разработку сервисов, основанных на данных», — сказали в АБД.

В Ростелекоме сообщили, что сейчас они могут только проверить достоверность паспортных данных. Остальные сведения помогут исключить ошибки при оформлении договоров с клиентами.

«Сама по себе передача к утечкам не ведет, так как скорее всего будут применены необходимые меры защиты каналов связи или контейнеров с информацией», — объяснил директор департамента консалтинга и аудита «Информзащиты» Александр Барышников.

С таким мнением не согласился руководитель отдела консалтинга и аудита Angara Security Александр Хонин. Он считает, что как только личные данные покидают один защищенные периметр, уровень кибербезопасности падает.