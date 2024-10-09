ФАС: в рекламе Газпромбанка нашли признаки нарушений

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Газпромбанка на основании обращения потребителя.

На рекламной конструкции в Москве транслировалась привлекательная для клиентов информация о ставке по вкладу 22%. Однако рекламодатель не указал иные условия, которые влияют на общую доходность вкладчиков.

«По мнению ведомства, такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе», — сказано на сайте ФАС.

Если нарушение будет установлено, банку грозит штраф. Согласно ст. 28 закона о рекламе № 38-ФЗ, в рекламе банковских продуктов нельзя умалчивать «об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов».