ВТБ начал выдавать льготные кредиты предпринимателям из приграничных регионов

Малый и средний бизнес из Белгородской, Брянской и Курской областей может получить льготный кредит на пополнение оборотных средств и на инвестиции. Ставка не превышает ключевую.

ВТБ выдал первый кредит по льготной программе для представителей малого и среднего бизнеса в приграничных регионах.

Финансирование на 30 млн рублей получила компания из Курской области, кредит оформили с помощью механизма «зонтичного» поручительства от Корпорации МСП. Деньги направят на пополнение оборотных средств.

Для МСП ставка по льготному кредиту не превышает ключевую. Воспользоваться программой могут предприниматели, которые работают в Белгородской, Брянской и Курской областях. Они могут получить до 30 млн рублей на оборотные или инвестиционные цели.

«Льготные условия кредитования дают возможность предпринимателям оперативно решить вопросы с приобретением необходимой для бизнеса недвижимости, основных средств, а также пополнением оборотных средств», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Особые условия действуют на всю линейку кредитных продуктов ВТБ для предпринимателей и юрлиц. Для оформления нужны финансовые и учредительные документы, а в некоторых случаях потребуется подтвердить залоговое обеспечение.