ФАС позволит регионам регулировать цены на все товары

Регионы с высоким уровнем инфляции и с низкими доходами населения смогут заключать договоры о стабилизации цен. У населения появится больше доступных товаров.

Федеральная антимонопольная служба предложила разрешить региональным властям заключать соглашения о стабилизации цен на все группы товаров, если возникнет такая необходимость.

Изменение будет актуальным для регионов с высоким уровнем инфляции, с низкими доходами населения и с ограниченным доступом к товарам, стоимость которых выше, чем в соседних субъектах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эксперта консультационного совета по цифровой трансформации при Минпромторге Алексея Никонова.

В первую очередь регионы будут стабилизировать цены на базовые продукты питания — например, на хлеб, крупы, молоко, овощи и фрукты. Не исключено, что в этот список войдут лекарства, одежда, обувь и средства гигиены.

«Среди последних можно отметить ряд непродовольственных товаров из перечня товаров первой необходимости — это некоторые гигиенические принадлежности: мыло, шампуни. Туалетное мыло, к примеру, в период с января 2022 года по июль 2024-го выросло в цене в среднем по всем федеральным округам примерно на 44%», — сказала старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

Ожидается, что решение о стабилизации цен станет важным инструментом в борьбе с инфляцией, для населения появится больше доступных товаров.