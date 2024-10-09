Утвердят порядок признания налоговых расходов (льгот) РФ неэффективными, а их донастройка станет очень аккуратной

В опубликованных недавно и утвержденных Минфином Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусмотрено развитие единой системы учета, контроля и оценки налоговых расходов государства.

Согласно документу, планируется нормативное закрепление порядка признания налоговых расходов Российской Федерации эффективными и неэффективными.

Также соберут предложения по отмене (донастройки) налоговых льгот, из-за которых возникают налоговые расходы, не соответствующие критериям эффективности.

Результаты оценки эффективности налоговых расходов и оценки инвестиционных налоговых льгот и преференциальных налоговых режимов интегрируют в бюджетный процесс.

Власти продолжат на базе аналитической системы «Эффективность льгот» ежегодно оценивать эффективность действующих налоговых льгот, носящих инвестиционный характер. С возможностью формирования предложений по их последующей доработке.

Предусмотрено взаимодействие ФНС, ФТС, Минфина и кураторов налоговых расходов (льгот) при подготовке данных о фискальных характеристиках этих расходов.